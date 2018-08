Handelaars protesteren tegen pitabar NIEUWE ZAAK IN KORTE STEENSTRAAT 'STRAALT GEEN KLASSE UIT' PETER LANSSENS

21 augustus 2018

02u34 2 Kortrijk Handelaars kanten zich tegen de komst van een pitabar in de Korte Steenstraat. "Zo'n zaak zonder klasse in deze winkelstraat? Echt geen zicht", klinkt het. Het stadsbestuur eist intussen dat de inrichting stopgezet wordt wegens geen horecavergunning.

De Korte Steenstraat, in 1962 als eerste verkeersvrije winkelstraat van ons land geopend, heeft een reputatie te verdedigen met fraaie handelszaken zoals modewinkel Brooklyn en Nys Juweliers. Handelaars reageren dan ook verbijsterd, nu vorige week in de Korte Steenstraat 23 de inrichting van een pitabar startte. "Er is winkelleegstand in de Korte Steenstraat en dat moet aangepakt worden. Maar dat probleem oplossen met een pitabar zonder klasse? Kan niet", zegt gerante Joke Tack van Brooklyn.





Dat vindt ook Frederic Baas. "Niemand is tevreden met die pitabar", zegt de baas van ijssalon Frederic's. "Het ziet er niet proper uit en het is geen zicht. Er is trouwens al genoeg horeca hier. Er zijn meer modezaken nodig in het winkelwandelgebied", aldus Frederic Baas, die bijval krijgt van Lina Hoornaert van koffie- en eethuis Lord Nelson. "We vermoeden dat die pitabar nergens op zal lijken. Zo zijn de stickers met gerechten op de gevel alvast lelijk. Het stoort onze klanten. Ze vrezen dat ze de pita tot op ons terras zullen ruiken. Die geur past niet bij de pannenkoeken van Lord Nelson en de wafels van Frederic's", stelt Lina Hoornaert. Dominic Creus van frituur Pitstop trok intussen naar het stadsbestuur. "De uitbater van de pitabar heeft geen vergunningen, de stad mag niet laten begaan", zegt Creus. "Bovendien past dit niet in het winkelwandelgebied. Er zijn elders al genoeg pitabars in Kortrijk", vindt Dominic Creus.





Pand verzegelen

"We stuurden eind vorige week een aangetekende brief naar de uitbater van de pitabar", reageert schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA). "Hij moet de inrichting van de pitabar meteen stopzetten. Want hij deed nog geen aanvraag voor een horecavergunning, terwijl ook de brandweer en het federaal voedselagentschap nog een advies moeten uitbrengen. Het kan zestig tot negentig dagen duren vooraleer hij met alles in orde is. Tot dan mag hij het pand niet verder inrichten en zeker niet openen. Anders laten we het pand door de politie verzegelen. Ik ga akkoord dat een pitabar geen meerwaarde is voor de Korte Steenstraat. Maar de stad selecteert de huurder niet, dat doet de eigenaar van het pand. En het is ook zo dat de markt uiteindelijk vrij is", aldus Scherpereel. We probeerden de uitbater van de pitabar de voorbije dagen te pakken te krijgen voor een reactie, tevergeefs. Ook eigenaar Rahimi A.O. geeft momenteel niet thuis.