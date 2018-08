Handelaars kiezen Mademoiselle Rosé 31 augustus 2018

Er is komende zondag 2 september de nieuwe markt Marke Boem-Boem in de Marktstraat, van 9 tot 14 uur. Wie dat wil, kan ook La Vie en Rose bezoeken in de Markekerkstraat, vanaf de hoek van de Rekkemsestraat tot aan de hoek met de Hector Casteleinstraat. La Vie en Rose is een markt van handelaars die bezoekers laten kennismaken met hun handelszaken. Er is ook heel wat animatie met een dj, een defilé met modellen, een travestietenshow én de verkiezing van Mademoiselle Rosé. Dat is een verkiezing waarbij acht deelnemende zaken de ambassadrice van hun winkel afvaardigen. Ze moeten zondag ludieke opdrachten uitvoeren en de sympathie van de toeschouwers opwekken. Er is ook een veiling van schilderijen voor het Kinderkankerfonds. La Vie en Rose start om 11 uur. De prijsuitreiking van de verkiezing van Mademoiselle Rosé is omstreeks 19.30 uur voorzien. (LPS)