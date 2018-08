Halalslagerij één maand gesloten 30 augustus 2018

02u46 0 Kortrijk Burgemeester Vincent Van Quickenborne heeft halal-slagerij CIMS aan de Appel naast de Action één maand laten sluiten.

Op 21 juli belde een buurman 's nachts de politie nadat hij licht zag branden in de slagerij. "Toen de politie ter plaatse kwam, stelden ze illegale tewerkstelling en mensenhandel vast", zegt burgemeester Van Quickenborne. "Daar waren enkele arbeiders aan het werken die daar niet voor vergoed werden. In ruil kregen ze enkel wat water en brood. Dat is onaanvaardbaar. Het parket stelde een sluiting van twee maanden voor. Toen we alles op tafel gooiden, vonden we dat een sluiting van één maand streng genoeg is." De zaak is sinds dinsdagavond verzegeld. De zaakvoerder kon eerst in de aanwezigheid van politie al het bederfelijk eetwaar uit de winkel halen. Begin mei liet Van Quickenborne ook al supermarkt Rahman in de Zwevemsestraat sluiten voor vier maanden wegens illegale tewerkstelling. Ook de Turkse bakkerij Ceto in de Zwevegem-sestraat moest eerder de deuren sluiten wegens brandgevaar tot de toestand opnieuw veilig is.





"We viseren handelszaken met een allochtone achtergrond zeker niet", zegt Van Quickenborne. "Begin dit jaar keurden we op de gemeenteraad een politiereglement goed dat de politie meer middelen geeft om handelszaken van dichterbij te gaan bekijken. Zo kan zodra er een vermoeden van overtredingen is, de politie een plaatsbezoek doen en maatregelen nemen. Wie er de kantjes afloopt, wordt gestraft. De regels van eerlijke concurrentie moeten worden gerespecteerd." (AHK)