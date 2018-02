Hakhoutbeheer op snelwegen en R8 02 februari 2018

Er starten werken in de bermen van autosnelwegen en de R8 in onze regio, in opdracht van het agentschap wegen en verkeer West-Vlaanderen. Het betreft hakhoutbeheer, waarbij bomen en struiken tot op 10 tot 20 centimeter boven de grond worden afgezaagd om ze zo binnen enkele jaren weer te laten uitgroeien tot een jonger, dichter en vitaler groenscherm. De wegen en het verkeer zijn zo wel tijdelijk meer zichtbaar voor wie in de buurt woont, maar het snoeien heeft volgens het agentschap geen invloed op het geluidsniveau, veroorzaakt door het verkeer op de wegen. Er zijn werken op de E17 nabij de op- en afrit in Waregem, de afrit in Deerlijk, de op- en afrit Kortrijk-Zuid, de Lindenlaan in Kortrijk, de verkeerswisselaar in Aalbeke en de op- en afrit in Rekkem. Er wordt op de E403 gewerkt nabij Rollegem en Bellegem, op de verkeerswisselaar in Aalbeke en ter hoogte van Moorsele. Ook de ring rond Kortrijk (R8) komt aan de beurt nabij Stasegem, Harelbeke, Marke en Bissegem. De rechterrijstrook wordt ingenomen tijdens de werken, telkens buiten de spitsuren van omstreeks 9 tot 16 uur. De werken zijn tegen eind maart af. (LPS)