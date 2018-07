Gymnasten krijgen professionele turnhal OMBOUWEN SPORTCENTRUM WEMBLEY KOST 260.000 EURO PETER LANSSENS

24 juli 2018

02u35 0 Kortrijk Sportcentrum Wembley wordt omgebouwd tot professionele turnhal voor de Koninklijke Turnvereniging Kortrijk (KTV). Zo komen er kuilen om turners veilig op te vangen. De werken kosten 260.000 euro en starten in augustus.

De Koninklijke Turnvereniging Kortrijk, met 590 leden de grootste turnclub van onze provincie, vraagt al een hele tijd naar meer ruimte en een meer professionele accommodatie. Het plan was om een aparte turnhal te bouwen, maar dat bleek na een voorstudie niet haalbaar.





Er is nu gekozen om een deel van het sportcentrum Wembley in de Moorseelsestraat tot volwaardige turnhal om te bouwen. Zo komen er valkuilen in het laatste en derde deel van de sporthal. Valkuilen zijn kuilen in de grond, gevuld met moussen blokken om de turners veilig op te vangen tijdens het trainen. Er komt een valkuil van 200 kubieke meter achter de fasttrack, een tweede kleinere kuil dient als landingsplaats bij de trampoline. Valkuilen zijn essentieel om op een veilige manier moeilijke turnkunsten en -combinaties aan te leren. De stad betaalt de werken in de sporthal, goed voor een investering van 151.171,81 euro. De Koninklijke Turnvereniging Kortrijk investeert in nieuw materiaal, goed voor een kost van 108.044,53 euro. De turnvereniging investeert bovendien zo'n 40.000 euro extra om enkele oude toestellen te vervangen. De werken worden uitgevoerd door de bvba Eurogym, in de periode tussen 20 augustus en 28 september.





Balsporten

Door die timing te kiezen, wordt de werking van andere sportclubs zo min mogelijk verstoord. Tot nu werden de dagelijkse turnsessies gecombineerd met trainingsavonden van andere sporten. De zaal moest na elke turnsessie vrijgemaakt worden, wat tijd in beslag nam. En de combinatie van turnsessies met trainingen van balsporten was niet makkelijk in te passen op de planning.





Nieuwe trainingsplekken

De turnvereniging krijgt nu een eigen stek omdat er voor de basketbal- en volleybalclubs en het minivoetbal nieuwe trainingsplekken werden gevonden, onder meer in schoolsportinfrastructuur. De Kortrijkse atletiekvereniging KKS kan de sporthal blijven gebruiken in de winter. "Ik ben heel blij dat de Koninklijke Turnvereniging Kortrijk eindelijk de zaal krijgt die ze verdient", zegt schepen van Mensen en Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld). "Het zal de vereniging naar een nog hoger niveau tillen", aldus Vandendriessche. "Ik ben fier dat deze lang verhoopte ambitie nu effectief is gerealiseerd", vult schepen van Sport An Vandersteene (N-VA) aan. "Eén van onze grootste sportclubs in Kortrijk krijgt hiermee een unieke kans om verder te groeien en te bloeien in de Europese sportstad Kortrijk."