Guy Swinnen op Heuleplaats 22 augustus 2018

De pas vernieuwde Heuleplaats vormt vandaag het decor voor een zomerconcert. Er zijn gratis optredens met om 17.30 uur de Picanol Band met covers van Johnny Cash tot de Pixies, om 19 uur Beaufor met poppie-nummers voor een breed publiek en om 21 uur headliner Guy Swinnen & Band en een dj. Het is het laatste zomerconcert van de vzw Feest in Kortrijk (FIK) onder de huidige legislatuur, met co-voorzitters Kelly Detavernier (N-VA) en Arne Vandendriessche (Open Vld). Het begon vijf jaar geleden trouwens ook in Heule, in het vlakbij gelegen Kasteelpark toen.





(LPS)