Gunther D van Stubru maakt plaat voor Kamping Kitsch 28 juli 2018

Studio Brussel-figuur Gunther D heeft een compilatie-cd gemaakt voor Kamping Kitsch, het grootste verkleedfestijn van de Benelux. 25 augustus is het festival al aan de achtste editie toe. Gunther D maakte een mix van ambiancenummers, Van DJ F.R.A.N.K tot Betty en Christoff, van Virtual Zone en Da Boy Tommy tot Yves Segers en Paul Severs, ze kregen allemaal een plaatsje op de plaat. "Deze CD is voor mij muzikaal thuiskomen", zegt Gunther D daar zelf over. Vorig jaar mochten de organisatoren 15.000 bezoekers ontvangen, dit jaar mikken ze op 20.000 tot 25.000 bezoekers. Om die stijging in aantal bezoekers te realiseren, wordt het aanbod uitgebreid, van 5 naar 9 podia. Je kan de cd onder meer via de site kopen. https://kampingkitschclub.be/cd-kamping-kitsch-club





(JME)