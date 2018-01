Guldensporenstad heeft nu eigen (sport)kledij 02u44 0 Foto Deleu De nieuwe looptenues hebben een retrolook. Kortrijk Sportief en fan van Kortrijk? Bestel dan een nieuwe sporttenue in wit, rood en paars, de kleuren van het stadslogo.

De tenues hebben een retrolook, met vooraan als boodschap 'Kortrijk' en achteraan 'volg mij #8500'. Ze werden gisterenavond voorgesteld in evenementenhal Depart op Weide. "De tenues zijn er niet enkel om Kortrijkzanen aan het sporten te krijgen, maar voor alle liefhebbers die trots zijn op onze stad", zeggen schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld) en schepen van Sport An Vandersteene (N-VA). Het initiatief komt er nu Kortrijk het label 'European City of Sport' heeft. Een looptenue, ook geschikt voor wandelaars, kost 25 euro en een wielertenue 35 euro. Ze zijn vanaf 1 mei verkrijgbaar, maar kunnen nu al besteld worden. Meer info staat vanaf komende maandag op www.kortrijk.be/europese-sportstad-2018. "We willen 10.000 exemplaren verkopen", aldus de schepenen. De tenues zijn ontworpen door graficus Yves Debaes en geproduceerd door toonaangevend merk Vermarc Sport. De tenues zijn van een heel hoge kwaliteit. (LPS)