Guldensporencollege (VTI) huldigt personeelsleden Peter Lanssens

30 januari 2019

07u18 0

Het Guldensporencollege campus Engineering (het vroegere VTI, red.) huldigde op de nieuwjaarsreceptie van de school personeelsleden met 25 of 35 jaar dienst. Ze kregen een burgerlijke medaille opgespeld door schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). De gedecoreerden kregen ook een attentie. We zien op de foto (vlnr) boven Vincent Hallaert, Dorine Lemant, Wim De Groote en Gabin Moens. Onderaan zien we (vlnr) Sophie Deshayes, Nathalie De Gheldere, Inge Anckaert, Annick Debonne, Wim Ottevaere en Katia Sikiric. De huldiging van verdienstelijke personeelsleden is een jaarlijkse traditie in het Guldensporencollege campus Engineering, in de Beekstraat.