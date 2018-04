Guldenspoorpad heropent vrijdag AANNEMER PLAATST TIJDELIJKE FIETSBRUG BOVEN DE ZANDSTRAAT PETER LANSSENS

18 april 2018

02u26 0 Kortrijk Het Guldenspoorpad, waar per maand tot 30.000 fietsers passeren, heropent vrijdagavond in Kortrijk. Aannemer Stadsbader installeerde zopas een tijdelijke fietsbrug boven de Zandstraat. Het Guldenspoorpad was er maanden dicht.

Goed nieuws voor fietsers, want het sinds oktober onderbroken Guldenspoorpad heropent overmorgen. Er is een tijdelijke stalen fietsbrug boven de Zandstraat geïnstalleerd. Die wordt nu verder afgewerkt, om vrijdagavond te kunnen openen. "We leggen nog een aanloophelling aan naar de brug, met een maximale hellingsgraad van 4 procent", legt werfleider Johan Clarysse uit. "De stalen brug is 21,5 meter lang, weegt 15,6 ton en heeft een antislip toplaag", aldus Clarysse. De tijdelijke fietsbrug blijft minstens tot midden november liggen. Tegen dan moet er een vaste passage voor fietsers zijn.





Fiets- en bustunnel

Intussen gaat de aanleg van een nieuwe fiets- en bustunnel verder, in het landhoofd van de spoorwegbrug in de Zandstraat. Een complex werk, omdat het treinverkeer niet mag onderbroken worden. In dat kader worden de sporen zelf ook verstevigd met een metalen 'buizendak'. Het boren gebeurt van zaterdag 22 april om 22 uur tot zondag 23 april om 6 uur en ook van 29 tot 30 april en van 5 tot 6 mei, op dezelfde tijdstippen. Er zal beperkte lawaaihinder zijn. De aannemer boort 's nachts, omdat het treinverkeer dan stil ligt en het veiliger is.





De fiets- en bustunnel moet tegen april 2019 klaar zijn. De opening zelf is pas voor later, want nog in april start de aanleg van een naastgelegen tunnel voor gewoon verkeer in de Zandstraat, tussen de rotondes Appel en Panorama. "De aanleg gebeurt gefaseerd, om hinder te beperken", benadrukken coördinatoren Isabel Cossement en Heidi Debels. "Zo zullen de rotondes Appel en Panorama nooit samen dicht zijn. De werken starten op Appel en schuiven zo stelselmatig naar Panorama op", aldus de coördinatoren. Ook in april 2019 start het uitgraven van een parkeergarage met 1.200 plaatsen onder het Conservatoriumplein. Die ondergrondse parking opent eind 2022. Eveneens eind 2022 openen de tunnels in de Zandstraat en opent bovenop de tunnels een nieuwe fiets- en wandelboulevard, tussen het station en het stadsdeel Weide. De bouw van een nieuw station, onder welke vorm is nog altijd niet helemaal duidelijk, volgt wellicht in 2023. De werken voor een nieuw station duren wellicht tot 2029. Het is verder de bedoeling om het Conservatorium- en Stationsplein en eventueel het Casinoplein autovrij te maken. De vernieuwing van de stationsbuurt kost ruim 130 miljoen euro.