Guerrilla-actie: Groen plant zelf wilgen in Heirweg Peter Lanssens

31 maart 2019

11u25 0 Kortrijk Het zit Groen hoog dat in de Heirweg in Heule bijna tien jaar geleden gekapte wilgen amper gecompenseerd zijn. Veertien wilgen weken er voor een nieuwe verkaveling. Zes plantvakken met struikjes zijn te weinig. “De vakken wachten al jaren op een boom, vandaar dat we hier nu zelf zes krulwilgen planten”, stelde gemeenteraadslid Matti Vandemaele (Groen) zaterdagvoormiddag.

“We krijgen krultenen van de manier waarop de stad Kortrijk omgaat met haar bomen. Schepen Wout Maddens verkoopt graag groene praatjes, terwijl hij eigenlijk minder bezorgd is om onze bomen en gezondheid”, aldus Vandemaele. “Ik ga na waarom er in de Heirweg nog geen nieuwe bomen kwamen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Team Burgemeester). “We bekijken altijd grondig de groenaanleg. Het moet een meerwaarde zijn voor de bewoners van een nieuwe verkaveling. Geen enkele boom wordt lichtzinnig gekapt. Integendeel, waar bomen om een gemotiveerde reden gekapt worden, komen er altijd meer bomen terug.”

Ik ben groener dan Groen, fiets meer dan de hele Groen-gemeenteraadsfractie samen en boek minder vliegtuigreizen dan de meeste groene wereldverbeteraars. schepen Wout Maddens

“Soms leggen we ook op dat het al voldragen bomen moeten zijn. Waar het niet anders kan dan vellen, wordt de waarde van de te vellen boom in een groenfonds gestort. We leggen ook altijd de bescherming van bomen tijdens de werken op. Kortom, Groen is bij mij aan het verkeerde adres met de kritiek. Ik denk zelfs dat ik groener ben dan Groen, meer fiets dan de hele Groen-gemeenteraadsfractie samen en minder vliegtuigreizen boek dan de meeste groene wereldverbeteraars. Ik heb het vingertje van Groen niet nodig om een groene schepen van stadsplanning te zijn”, aldus Wout Maddens.