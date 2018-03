Gudrun Bekaert nieuwe Unizo-voorzitter 23 maart 2018

02u46 1 Kortrijk Nu Dirk Dupont (64) lijsttrekker is van Kortrijk Vooruit en voorzitter van Unizo af is, werd een opvolger gezocht.

De nieuwe Unizo-voorzitter is Gudrun Bekaert (49), medezaakvoerster van bloemenzaak Descaplant in de Doorniksewijk. Ze is sinds 2012 actief in het Unizo-bestuur en was tot voor kort secretaris. "Ik wil ervoor zorgen dat de stem van de ondernemer nog meer tot in het stadhuis klinkt", zegt de vrouw van Danny Descamps.





"Het beleid is zich soms te weinig bewust van de impact van hun beslissingen op ondernemingen, er is veelal te weinig gedragenheid."





Unizo stelt in mei een memorandum voor en trekt hiermee naar politieke fracties, zodat zij weten wat er leeft bij ondernemers en er kunnen op inspelen in hun partijprogramma's. "We zullen met duidelijke voorstellen komen", aldus Gudrun Bekaert. (LPS)