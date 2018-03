Gsm-tracking wint prijs 09 maart 2018

02u39 0

Schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld) ontving de 'slim in de stad'-prijs uit handen van Vlaams minister van Steden Liesbeth Homans (N-VA). Kortrijk krijgt de prijs voor zijn 'smart city toolbox', waarin negen bouwstenen zitten om slimme maatregelen te ontwerpen.





Eén van die maatregelen, die vorig jaar het nieuws haalde, was het gsm-trackingsysteem, waarmee Kortrijk wil weten hoeveel mensen evenementen zoals de Sinksenfeesten bezoeken.





De 'slim in de stad'-prijs is goed voor een cheque van 50.000 euro. Het geld zal geïnvesteerd worden in slimme toepassingen zoals slimmere camera's en mobiliteit en cloudnetwerken. (LPS)