Grote rookpluim bij brand in veevoederbedrijf Dumoulin Hans Verbeke

29 maart 2019

19u07 74 Kortrijk Tientallen brandweerlui bestreden vrijdagavond een zware brand bij het veevoederbedrijf Dumoulin, langs de Spinnerijstraat in Kortrijk. De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling die tot kilometers in de omtrek te zien was. Er vielen geen gewonden.

Iets voor zes uur liep het verkeerd in de extrusieafdeling van het veevoederbedrijf dat vlakbij de ring rond Kortrijk is gevestigd op de grens met Stasegem. Naar verluidt was er een ontploffing, gevolgd door brand. Er waren op dat moment nog drie werknemers aanwezig in de getroffen ruimte. Zij konden zonder problemen ontkomen.

Nieuwe droger

Volgens Stephanie Deleul, woordvoerster van de groep Arvesta, waar Dumoulin deel van uitmaakt, ontstond de brand in een grote droger. “We zouden komende week woensdag net een nieuwe droger in gebruik nemen, net om branden als deze te vermijden”, klinkt het. “De nieuwe droger werkt volgens de nieuwste technologieën waardoor het risico op branden fors vermindert. Woensdag zouden we de productie even stilleggen om de nieuwe droger te kunnen aankoppelen. Het is nu afwachten tot de bluswerken achter de rug zijn. Pas dan zullen we zien of de nieuwe droger schade heeft opgelopen.”

Water uit kanaal

De brandweer riep onmiddellijk versterking op van andere posten, onder meer voor de toevoer van bluswater. Er werd ook dankbaar geput uit het kanaal Bossuit-Kortrijk, waarlangs het bedrijf is gevestigd. Het zag er vrijdagavond naar uit dat het blussen van de brand een werk van lange adem zou worden. Op 22 november vorig jaar was er ook al een brand in het bedrijf. Ook toen ontstond die in de droger en raakte één van de zeven productielijnen buiten dienst.