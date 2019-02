Grote Markt onderbroken voor verkeer Peter Lanssens

18 februari 2019

10u14 2

Opgelet voor wie dinsdag 19 februari op de Grote Markt in Kortrijk moet zijn of er passeren. Die dag worden er rioleringswerken uitgevoerd aan huisnummer 44. De Grote Markt is daarom onderbroken tussen de Graanmarkt en de Rijselsestraat. Je kunt omrijden via de Graanmarkt, Waterpoort, Jan Palfijnstraat en Koning Albertstraat.