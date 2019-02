Grote Markt langer onderbroken voor verkeer Peter Lanssens

20 februari 2019

07u15 0

De firma Elta voerde afgelopen dinsdag rioolwerken uit op de Grote Markt, ter hoogte van huisnummer 44. De werken duren door onvoorziene omstandigheden langer dan gepland. Hierdoor is de Grote Markt langer voor het verkeer onderbroken, op een strook tussen de Graanmarkt en Rijselsestraat. Dat zal tot donderdagmiddag zo zijn. Lokaal omrijden in het centrum kan via de Graanmarkt, de Waterpoort, de Palfijnstraat en de Albertstraat.