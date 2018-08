Groothandelsmarkt op sterven na dood VIER MAGAZIJNHOUDERS TREKKEN ZELF STEKKER ERUIT PETER LANSSENS

30 augustus 2018

02u44 0 Kortrijk De groothandelsmarkt in Heule is bijna dood. Vier magazijnhouders stoppen. Toch geeft niet iedereen op. "Wij blijven voor onze klanten", klinkt het bij Groenten en Fruit Vandendriessche.

We schetsen de situatie op de groothandelsmarkt in Vier Linden. De markt moest er aanvankelijk dicht omdat het stadsbestuur van Kortrijk de stedelijke groendienst en dienst huisvuil naar de markthal laat verhuizen. De ondernemers verzetten zich en haalden eind 2017 deels gelijk in het vredegerecht, dat in grote lijnen stelde dat de stad er de markt niet zomaar mag afschaffen. Na bemiddeling met stedelijk ombudsman Bart Weekers werd daarom beslist dat de hal toch nog tot eind 2018 gebruikt kan worden voor de markt. Daarna wordt de markt verplaatst naar de parking en aanrijzone achter de hal, waar een luifel of overkapping installeren mogelijk is. Toch pakken er weer donkere wolken boven de markt uit. Vier magazijnhouders in fruit en/of groenten - Q-Fresh, Verdigro, Vanhuyse en Herman - trekken er zélf de stekker uit en in hoofdzaak plooien ze terug naar de Reo Veiling in Roeselare. Daardoor zitten zestien kwekers en telers die geen magazijn hebben plots in de miserie op de groothandelsmarkt in Heule. "Iedereen is heel emotioneel", zegt kweker van seizoensgroenten Johan Vanoverberghe. "Het is een harde klap. We bekijken hoe het verder moet. Want zonder die vier magazijnhouders dreigt het hier snel dood te bloeden."





Geen gekoelde hal

De vier magazijnhouders waarvan sprake, zijn morgen een laatste keer open in Heule. "Het is de beste beslissing", zegt Jan Vanhuyse. "De markt achter de hal houden, kan niet. Het is er te klein. En je hebt hier geen gekoelde hal, zoals in de REO veiling. Twee groothandelsmarkten op amper 20 kilometer van elkaar (Roeselare en Heule, nvdr.) zijn trouwens niet werkbaar", aldus Vanhuyse.





Noodgedwongen

Anderen, zoals Groenten en Fruit Vandendriessche met enkel een magazijn in Heule, blijven noodgedwongen wel op post in Vier Linden, waar de groothandelsmarkt sinds midden jaren '80 van vorige eeuw zit.





"Het plotse vertrek van vier collega's is een mes in onze rug", zegt Philippe Vandendriessche.





Aanbod uitbreiden

"We blijven voor onze klanten, zoals winkeliers en marktkramers. Niet iedereen is in staat om naar Roeselare te gaan. Ik bekijk om mijn aanbod met onder meer uitheems fruit uit te breiden en zo het vertrek van de collega's op te vangen. Ik moet wel, ik heb niet de middelen om elders een magazijn te kopen", aldus Vandendriessche.