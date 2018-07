Groothandelsmarkt blijft toch op Vier Linden 04 juli 2018

De redding van de groothandelsmarkt wenkt. De markt moest eerst op 1 augustus dicht omdat het stadsbestuur van Kortrijk de stedelijke groendienst en dienst huisvuil van de Rekkemsestraat in Marke naar de markthal op Vier Linden in Heule laat verhuizen. "Het stadsbestuur en de groothandelsmarkt staan na drie maanden intensief bemiddelen dicht bij een akkoord over een doorstart op de site Vier Linden", zegt Bart Weekers, ombudsman van Kortrijk.





Markthal

Het is concreet de bedoeling om de marktactiviteiten te verplaatsen naar de huidige parking en aanrijzone achter de hal met zestien magazijnen. Waar bijvoorbeeld een constructie kan komen zoals een luifel of overkapping, maar dat wordt verder besproken. "We werken tegen eind juli de nadere modaliteiten van de doorstart uit", vervolgt Weekers. "Tot er een volledig akkoord is, vindt de groothandelsmarkt plaats in de huidige markthal zelf, ook na 1 augustus", verduidelijkt Weekers, want het nieuwe stadsdepot met de groendienst en dienst huisvuil wordt er niet meteen ingericht. Ook financieel moeten er nog details uitgewerkt worden. De mensen van de groothandelsmarkt - er zijn een tiental eigenaars van magazijnen en zo'n 45 telers betrokken - geven het een kans. "En nu de sluitingsdatum van 1 augustus weg is, hoeven ook de klanten zich geen zorgen meer te maken", besluit Weekers. De groothandelsmarkt is elke maandag, woensdag en vrijdag open. Vooral marktkramers, traiteurs en winkeliers uit West-Vlaanderen en Wallonië komen er voeding kopen.





