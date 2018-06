Groothandelaars Vier Linden vechten sluiting aan 13 juni 2018

Handelaars van de groothandelsmarkt lieten maandagavond hun ongenoegen blijken door actie te voeren voor het stadhuis in Kortrijk, waar tractoren stonden en een spandoek werd ontrold. Het stadsbestuur wil de stedelijke groendienst en dienst huisvuil verhuizen van de Rekkemsestraat in Marke naar de hal op Vier Linden in Heule waar de groothandelsmarkt zit. De markt moet er op 1 augustus sluiten. De handelaars blijven zich verzetten en leiden nu een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg in. De handelaars willen op Vier Linden blijven. En als ze toch verhuizen, willen ze een correcte financiële compensatie voor de investeringen die ze deden in hun magazijnen op Vier Linden. De handelaars spreken over een dreigend verlies van tot 200 jobs en krijgen steun van Pieter Soens (CD&V) en Matti Vandemaele (Groen). Die gemeenteraadsleden vragen om de sluiting voor onbepaalde tijd uit te stellen tot er meer duidelijkheid is. Er is niet enkel de gerechtelijke procedure. Bart Weekers, ombudsman van Kortrijk, probeert nog altijd een doorbraak te forceren. Zo ligt een mogelijke verhuis naar de Weggevoerdenlaan op tafel. Er worden nog pistes bekeken. Schepen van Economie Rudolf Scherpereel zegt de markt niet te willen opdoeken, maar doet nu geen verdere uitspraken om de lopende procedure niet nóg te bemoeilijken. (LPS)