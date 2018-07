Groepswoning voor mensen met gedragsprobleem 10 juli 2018

02u40 0 Kortrijk De eerste steen van een bijzonder bouwproject van zorgaanbieder De Branding is gelegd. In de Vlaanderenstraat komt een groepswoning voor negentien mensen met moeilijk begrijpbaar gedrag.

Ze wonen er in drie leefgroepen en worden door geschoolde medewerkers begeleid. "De inrichting van het gebouw is specifiek op veiligheid toegespitst", zegt directeur Hendrik Van Damme van De Branding.





"Het zal aangepast zijn aan de noden van deze personen en warmte en geborgenheid uitstralen. Nergens in Zuid-West-Vlaanderen bestaat er een mogelijkheid tot ondersteuning voor deze doelgroep zoals wij deze zullen aanbieden", aldus directeur Van Damme.





De groepswoning is eind 2019 instapklaar. De drie leefeenheden krijgen elk een zit- en leefruimte met eigen keuken.





Verwencafé

De kamers worden minstens 15 vierkante meter groot en krijgen een eigen toilet, wastafel en douche. Elke leefgroep kan buiten op een aangepast terras terecht. Wie info over de groepswoning voor personen met gedrags- en emotionele stoornissen wil, neemt contact op met adjunct-algemeen directeur Bert Tanghe via bert.tanghe@waak.be.





De Branding opent in het najaar ook een verwencafé en verkooppunt van in de ateliers gemaakte ambachtelijke producten in het winkelcentrum Ring Shopping. Gebruikers en begeleiders van De Branding baten de handelszaak uit. (LPS)