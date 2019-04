Groene vingers gezocht voor grote volkstuinen op nieuwe verkaveling Langwater Maxime Petit

01 april 2019

14u59 2 Kortrijk Op de nieuwe verkaveling Langwater naast de Morinnestraat komen twee volkstuinen die samen een kleine 7.000 vierkante meter groot zijn. Daarvoor zoekt het stadsbestuur nog heel wat groene vingers. De effectieve start van de eerste tuin is al voor begin volgende maand. De investering kost de stad ruim 80.000 euro.

Bij de verkaveling waar op termijn 108 huizen komen, wordt een parkzone van 3 hectare voorzien met twee grote volkstuinen. De eerste zone van 2.400 vierkante meter wordt ingericht voor volkstuintjes terwijl de andere zone van 4300 vierkante meter tijdelijk door de Tuinbouwschool (PTI) zal beheerd worden. “Met de nieuwe volkstuin kunnen de bewoners van Langwater of andere geïnteresseerden binnenkort actief, laagdrempelig én gezond tuinieren in de binnenstad”, zegt schepen Bert Herrewyn.

“De mensen mogen zelf hun perceel inrichten qua structuur en beplanting. Er worden twee perceelgroottes aangeboden: de kleinere van vijf meter op vijf en de grotere van tien meter op vijf. De percelen kunnen ook samengevoegd worden. Er wordt ook een gemeenschappelijke berging voorzien en de moestuinen zelf zullen altijd vrij toegankelijk zijn. De verdere inrichting bestaat uit de aanleg van een twee meter breed dolomietpad, drie handpompen, zes picknicktafels en zes compostbakken. Er komt ook heel wat groen met een grote bloemenweide die de stad zal onderhouden. De aanlegwerken starten eerstdaags door de firma Arbowar. De investering zal de stad ruim 80.000 euro kosten. We hopen dat we met dit project mensen op een positieve manier kunnen samenbrengen en dat ze inspiratie opdoen bij mekaar. We richten ons vooral op Kortrijkzanen met een voorkeur voor mensen uit de directe omgeving. Volkstuinen zijn nog altijd hip, dat bewijzen de wachtlijsten voor de andere volkstuinen in onze stad.”

Infomoment

Op 24 april om 20u is er in OC Lange Munte een infomoment voor potentiële huurders. De huurprijs zal bepaald worden door de gebruikers zelf en zij gaan ook zelf kunnen bepalen welke investeringen er gebeuren met het geld.

Nicolas Decruynaere (38) en Annemieke Lambrecht (39) wonen sinds zondag met de vier kinderen in hun gloednieuwe woning op Langwater. Zij zijn enthousiast over het moestuinproject. “Ik wist niet dat het hier mogelijk zou zijn maar ik zal zeker een perceel huren”, zegt Nicolas vastberaden. “We hebben een tuintje van pakweg 90 vierkante meter maar die ruimte willen we benutten voor andere zaken. Ik vind het positief voor de sociale verbondenheid op deze wijk. Als er in de parkzone nog een speelweide komt met bijvoorbeeld voetbaldoelen, dan is het helemaal in orde. Wij woonden voordien eigenlijk amper 500 meter verder, maar deze verkaveling sprak ons meteen aan. We houden van deze omgeving, de woning is energiezuinig en elk huis op de wijk is uniek.”

Bouwpromotor Carl Lambrecht kan het koppel alleen maar bijtreden. “Je kunt hier stedelijk wonen in een groene omgeving. Het feit dat alle woningen een eigen identiteit hebben, biedt alleen maar voordelen. De inwoners mogen niet het gevoel hebben dat ze hier in Bokrijk beland zijn.”