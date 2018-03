Groene Pluim voor stadsboerderij 01 maart 2018

Groen West-Vlaanderen heeft West-Vlaamse Groene Pluim uitgereikt aanDe Stadsboerderij Kortrijk. Groen reikt de groene pluim elk jaar uit aan een organisatie, bedrijf of initiatief dat een groen duwtje in de rug verdient. "Het thema van de groene pluim was dit jaar 'transitie'", zegt Maarten Tavernier. "Er werden 3 projecten genomineerd: Cohousingproject Eikenberg in Brugge, Stroomop uit Kuurne en Stadsboerderij Kortrijk, dat in 2014 startte."





" Ondertussen maken ruim 130 coöperanten werk van een bedrijf waar lokale biologische landbouw, eerlijke handel en sociale tewerkstelling hand in hand gaan. Via een winkel in Heule, fruit op het werk & op school en via cateringopdrachten zorgt de stadsboerderij voor een grotere afzetmarkt voor de biologische landbouwers uit de ruime regio Kortrijk."











(JME)