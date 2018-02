Groene pluim voor stadsboerderij 01 februari 2018

De West-Vlaamse afdeling van Groen reikte op haar nieuwjaarsreceptie De Groene Pluim voor 2018 uit aan de stadsboerderij Kortrijk. De cvba, die biologische groenten en fruit verkoopt en zo lokale producenten steunt, heeft sinds mei van vorig jaar een nieuwe winkel, op het gelijkvloers van het hoofdgebouw van gewezen staalbedrijf De Meestere in de Streuvelslaan 45 in Heule. Waar er vanaf 3 februari weer elke eerste zaterdag van de maand ook de populaire lokale markt 'Eule Mart' is. De winkel van de stadsboerderij heeft al zo'n 250 klanten. De winkel is van dinsdag tot en met vrijdag open van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12.30 uur. Info op www.stadsboerderijkortrijk.be. (LPS)