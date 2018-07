Groenafval vat vuur 07 juli 2018

Langs de spoorweg in de Kortrijksestraat in Heule (Kortrijk) vatte gisternamiddag rond half vijf een stapel groenafval vuur. Door de warmte vloog het wellicht spontaan in brand. Het zorgde voor een rookpluim langs de spoorweg maar het vuur kon snel geblust worden.