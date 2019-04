Groen zet Annemieke Lambrecht op strafbank, geen verkiezingen Peter Lanssens

04 april 2019

09u08 0 Kortrijk Opmerkelijke zet bij Groen, waar er een wissel is op de vijftiende plaats op de West-Vlaamse Kamerlijst. Daar staat niet langer Annemieke Lambrecht (39), kleindochter van wijlen burgemeester Ivo-Jozef Lambrecht van Kortrijk, maar wel Els Goossens (39). Bij Groen spreken ze zich niet uit waarom Annemieke Lambrecht op de strafbank zit of weggeparachuteerd is. Is ze te uitgesproken?

“Ik hoop dat het geen einde verhaal is, want ik blijf geloven in het groene gedachtengoed”, houdt Annemieke Lambrecht zelf het beknopt. Ook David Wemel (39), Groen-kopman in Kortrijk en op plaats drie op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement, houdt zich op de vlakte over de opmerkelijke kwestie. “Voor wie zich zorgen zou maken, Annemieke Lambrecht blijft actief binnen Groen. De maatschappelijke uitdagingen zoals het dringende klimaatprobleem, stijgende armoede en steeds langere wachtlijsten in de zorg zijn niet min. Dat is waar de focus de komende maanden op ligt”, zegt Wemel.

Zesde beste score

Annemieke Lambrecht, werkzaam in zorggroep Heilig Hart in Kortrijk, stapte in juli vorig jaar over van CD&V 4.0 naar Groen. Ze haalde op 14 oktober tijdens de gemeenteraadsverkiezingen met 592 stemmen de zesde beste score bij Groen, net niet genoeg om verkozen te zijn in de gemeenteraad. Het lijkt al een tijdje te rommelen bij Groen. Zo verloor de partij eind november 2018 Alexandra Gjurova, kopvrouw en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nummer twee met 719 stemmen. Ze stond haar zitje in de gemeenteraad af omdat ‘haar visie niet langer strookte met die van de partij’. Groen heeft vier raadsleden in Kortrijk: David Wemel, Matti Vandemaele, Cathy Matthieu en Philippe Avijn.