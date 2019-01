Groen wil geen nieuw kanaal: “Ondertunneling R8 is prioritair” Peter Lanssens

03 januari 2019

14u09 0 Kortrijk Het onderzoek naar de vernieuwing van het kanaal Bossuit-Kortrijk beroert de gemoederen. Groen is tegen. “Investeer eerst in een R8-tunnel, onder de Leie en/of de drie kruispunten in Harelbeke. Dàt is prioritair”, klinkt het.

Het ringtracé voor een nieuwe kanaalverbinding dreigt een natuurgebied tussen de N43 en de Leie aan te tasten, op een strook tussen ex-raamfabriek Vlieghe in Kortrijk en het waterzuiveringsstation in Harelbeke. Er leven daar beschermde dieren: de nachtvlinder Spaanse Vlag en de eikelmuis. “Spaar de miljoenen voor de kanaalvernieuwing uit om de ring rond Kortrijk (R8) onder de Leie en/of de drie kruispunten in Harelbeke te laten lopen”, klinkt het bij de Groen-afdelingen in Kortrijk, Harelbeke en Kuurne. Die tunnel zou een zegen zijn voor buurtbewoners, met veel minder fijn stof en geluidshinder. “Ook de drie R8-kruispunten in Kuurne, waar al dodelijke ongevallen waren, moeten nu eindelijk verdwijnen. Daar liggen al jaren bermen klaar, waar de nieuwe R8 moet op ingericht worden. Pak dus die zaken prioritair aan. Dat standpunt gaan we ook kenbaar maken in het Vlaams parlement”, aldus Groen. Het einde van het studiewerk is wellicht pas voor eind 2022, bezwaren indienen kan dus nog.

Economisch niet onderbouwd

De Vlaamse Waterweg benadrukt dat er nog niets vastligt, maar in politieke kringen circuleert al langer dat het ringtracé voor de nieuwe kanaalverbinding de voorkeur krijgt. In grote lijnen: het nieuwe kanaal loopt in dat scenario langs de R8, vanaf de Visserskaai in Kortrijk tot aan de Leie op de grens van Kortrijk, Kuurne en Harelbeke. Geschatte kostprijs: 400 miljoen tot 1 miljard euro. Het huidige kanaal Bossuit-Kortrijk is nu vanaf de Leie in Kortrijk niet toegankelijk voor schepen tot 3.000 ton, die per schip 150 vrachtwagens van de weg halen. Toch is Groen niet overtuigd: “Het dossier is economisch niet onderbouwd, we vragen een ernstige maatschappelijke kosten-baten analyse. Zo zal het kanaal sowieso geen dienst kunnen doen als omleidingsroute voor de Leie voor de nieuwste schepen tot 4.500 ton, want dan moet je ook de kanaalbruggen vernieuwen en verhogen en alle sluizen vernieuwen, tot in Bossuit. Dat is zeer ingrijpend. Er komt bovendien eventueel een nieuw regionaal overslagcentrum langs het kanaal, mogelijk aan Kapel ter Bede in Kortrijk. Dus is het niét correct om meteen te zeggen dat de kanaalvernieuwing voor minder vrachtwagenverkeer zorgt. Er dreigt net nog meer zwaar verkeer als er zo’n overslagcentrum komt. Zet beter verder op de Leie in, de hoofdas voor transport tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen richting Frankrijk. Waar bedrijven langs de Leie via vergunningen verplicht moeten worden om voor watertransport te kiezen. En waar 500 hectare natte natuur bij moet komen om de verdieping en verbreding van de Leie in het kader van het Seine-Scheldeproject te compenseren. Dat gaat nu veel te traag vooruit.”

Waterpark

Ook het stadsbestuur van Harelbeke en gemeentebestuur van Kuurne vragen een onderbouwde kosten-baten analyse. Het stadsbestuur van Kortrijk wacht de analyse van de drie varianten af, maar is gewonnen voor het ringtracé. Ook omdat je dan in Kortrijk op het huidige kanaal, ter hoogte van de Abdijkaai, een waterpark met zwemzone kan inrichten. “Het oude kanaal wordt een watertuin voor de wijken Sint-Jan en De Venning. Deze buurten krijgen zo een opwaardering”, vertelde Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) eerder in deze krant. Het rechtdoortracé, het verbreden van de flessenhals met drie beschermde sluizen in Kortrijk, lijkt onmogelijk. Ook het bypasstracé achter De Venning ligt niet goed, omdat je zo stadsgroen Venning treft.