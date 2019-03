Groen stelt zeven kandidaten voor verkiezingen voor: Eline Deblaere is nieuw Peter Lanssens

03 maart 2019

08u33 1 Kortrijk Zeven Kortrijkzanen nemen voor Groen deel aan de verkiezingen op zondag 26 mei. Eline Deblaere (31), gewezen nationaal voorzitter van Jong Groen, is nieuw. Zij staat als derde opvolger op de West-Vlaamse lijst voor de Kamer.

Ook op de lijst voor de federale Kamer: Groen-bestuurslid Jaouad Karim op plaats vier en Annemieke Lambrecht op plaats vijftien. Ze duwt samen met Charlotte Storme uit Brugge de lijst. Staan op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement: gemeenteraadslid David Wemel op plaats drie, oud-voorzitter van Groen Kortrijk Marleen Dierickx als derde opvolger en Vlaams parlementair Bart Caron als lijstduwer. Caron ambieert wel geen nieuw mandaat en stopt na de verkiezingen met actieve politiek. Tot slot: gemeenteraadslid Matti Vandemaele staat op de Europese lijst op de zevende plaats. “Groen heeft de wind in de zeilen en is ambitieus”, vertellen de kandidaten. “We willen in West-Vlaanderen van twee naar vijf zetels gaan. Geen ijdele hoop, het betekent dat we het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober in West-Vlaanderen moeten herhalen. Als dat lukt, zetelen er na 26 mei twee West-Vlaamse Groenen in de Kamer en drie in het Vlaams parlement. En wat Europa betreft, gaat Groen voor een tweede zetel in het Europees parlement.”