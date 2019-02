Groen schopt keet rond nieuwe woonbuurt Hoorntjeshof: 18 wilgen weg Peter Lanssens

13u56 0 Kortrijk Groen windt zich op over het kappen van 18 wilgen langs de Oogststraat in Heule, waar werken voor een nieuwe woonbuurt rond de hoeve Hoorntjeshof bezig zijn. Schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester) wijst erop dat elke gerooide boom moeten vervangen worden. Er komen bovendien 49 nieuwe bomen.

Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele zette foto’s van de gekapte wilgen op Facebook: ‘Kerngezonde bomen totaal onnodig weg, voor nog maar eens een klassieke verkaveling. De ‘kapcoalitie’ van de ‘beste stad van het land’ is weer in volle actie. We hebben met Wout Maddens onze eigen Joke Schauvliege in Kortrijk’, is Vandemaele wel erg scherp. Schepen Maddens blijft kalm: “De Oogststraat wordt op termijn heraangelegd met brede paden voor fietsers die van de fietsbrug over de ring rond Kortrijk komen. Van zodra dit tracé door de stadsdiensten is uitgemaakt, moet de verkavelaar, Woningbouw Blomme uit Torhout, elke gerooide boom langs de Oogststraat vervangen door nieuwe bomen.”

45 eengezinswoningen

“Op het perceel tussen de ring rond Kortrijk en de Oogststraat komen 45 eengezinswoningen”, gaat Maddens verder. “De historische hoeve Hoorntjeshof uit 1908 wordt in de verkaveling geïntegreerd. Er komen concreet 13 rijhuizen langs de Oogststraat, 8 woningen in de bestaande hoeve waaronder in het woonhuis en de stalling en 24 woningen in een nieuw aan te leggen woonerf. Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend. Het wordt een aangename woonomgeving. Het hoeve-erf in kasseien wordt behouden. Er komen fietsdoorsteken, verbonden met de fietsroute die Heule en Bissegem met het centrum van Kortrijk verbindt. Rond de woningen komt een brede groenzone met hierin twee waterbekkens en natuurlijke speeldomeinen.”

48 nieuwe bomen

“Er worden langs de fietsdoorsteken vijftien nieuwe bomen geplant. Tien nieuwe bomen versterken de oorspronkelijke oprijlaan naar de hoeve. Acht nieuwe bomen worden aangeplant tussen de parkeervakken. Het gaat hier steeds om statige esdoorns, die tot veertien meter hoog groeien. Centraal op het hoeve-erf komt een majestueuze steeneik. En er komen 34 nieuwe bomen, ter vervanging van negentien wilgen die momenteel her en der verspreid op het terrein staan.”