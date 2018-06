Groen omarmt diversiteit 23 juni 2018

Groen vindt dat mensen met achtergronden uit alle hoeken van de wereld ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. Om daar verandering in te brengen, zet Groen met de gemeenteraadsverkiezingen in op kandidaten met een migratie-achtergrond. Met als doel om er zeker twee in de gemeenteraad te krijgen: advocaat Alexandra Gjurova (24) op plaats twee en arbeider Jaouad Karim (36) op plaats zeven. De andere kandidaten met een migratie-achtergrond bij Groen zijn Otisi Onwuka, Soheila Mohit, Mohammed El Kaddouri, Moïse Dos Santos en Olivier Marques Solipa.





(LPS)