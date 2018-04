Groen lost twee namen 07 april 2018

Groen lost twee nieuwe namen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Alleenstaande moeder en weduwe Elisabeth De Smidt (56) is als vrijwilliger actief en begeleidt voor de stad Kortrijk praatgroepen 'taaloefenen' met anderstalige ouders, sinds 2011. Ze richtte verder in 2015 de Kortrijkse afdeling Stay Human van de vzw Network of Supporting the Syrian People op, die kleding en hulpgoederen inzamelt voor drie opvangkampen in Syrië. Elisabeth vindt verkeersveiligheid een prioriteit in Kortrijk. Maarten Devos (37), papa van drie kinderen, is een van de bezielers van de secundaire freinetschool 'tvier en schoolvoorzitter van de freinetscholen van de Levensboom. Hij wil onder meer 10.000 bomen extra in de stad en ijvert voor meer volledig afgescheiden fietspaden met conflictvrije kruispunten. (LPS)