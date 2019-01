Groen-lijst Vlaams parlement: Jeremie Vaneeckhout trekt, David Wemel op drie, Bart Caron duwt Peter Lanssens

28 januari 2019

Jeremie Vaneeckhout, schepen voor de fractie Inzet in Anzegem, trekt de West-Vlaamse Groen-lijst voor het Vlaams parlement op zondag 26 mei. Ook op die lijst uit onze regio: Kortrijks gemeenteraadslid David Wemel op drie: "Ik voel me verbonden met de huidige klimaatgeneratie."

“Het enige echte klimaatrealisme is het besef dat het niet langer vijf voor, maar wel vijf na twaalf is. De ‘Groene antwoorden’ zijn de antwoorden die nodig zijn”, aldus Wemel. Bart Caron uit Marke duwt de lijst. Hij neemt geen nieuw mandaat op, maar haalt nog een keer alles uit de kast om Groen aan drie West-Vlaamse zetels te helpen in het Vlaams halfrond: “Wat geen verre droom is. Als we in West-Vlaanderen even goed scoren als de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober, dan is die derde zetel een feit”, zegt Caron. Eerste opvolger op de Vlaamse lijst is provincieraadslid Maarten Tavernier uit Wevelgem. De verkiezingen - Vlaams, federaal en Europees - zijn op zondag 26 mei.