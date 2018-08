Groen licht voor bouw Parkhotel en Twin Towers 01 september 2018

Kortrijk Het Kortrijkse Parkhotel krijgt een vestiging in Waregem. Het stadsbestuur van Waregem levert een bouwvergunning af voor een viersterrenhotel met 72 kamers aan het Regenboogstadion. Er is ook groen licht voor twee 55 meter hoge woontorens. En het project 'Waterfront' behelst nóg meer.

Het nieuwe Parkhotel in Waregem zal geen restaurant hebben, maar wel een hippe bar. Het viersterrenhotel opent in de zomer van 2021. Het Waregemse stadsbestuur levert ook een vergunning af voor twee woontorens met dertien verdiepingen en samen 112 flats. De 'Twin Towers' komen schuin achter het hotel, tussen de Zuiderlaan, Regenboogstadion en stadionvijvers. De prijzen voor een flat gaan van 250.000 tot 1 miljoen euro voor een penthouse met ruimte voor een zwembad. De bovenste verdiepingen kijken boven het stadion uit. Op de hoek van de Zuiderlaan en Meersstraat komt een gebouw van 3.250 vierkante meter, met daarin gespreid over vier verdiepingen plaats voor enkele kantoren en een winkel. Er komen 50 parkeerplaatsen onder het kantoorgebouw en 170 plaatsen onder de woontorens en het hotel. Aan de Zuiderlaan, op de parking van Expo, komt een nieuw parkeergebouw van vier verdiepingen, met 300 plaatsen. De helft van de plaatsen zijn voor publiek gebruik. Het totaalproject kreeg de naam Waterfront en is een project van ontwikkelaars ION, Alheembouw en Steenoven. Kostprijs: zo'n 65 miljoen euro. De eerste werken voor Waterfront starten in principe nog dit jaar. (LPS)