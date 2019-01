Groen dient bezwaar in tegen aanvraag tot aanleg van ontsluitingsweg in binnengebied: “Tegen alle verkiezingsbeloftes in” Maxime Petit

12 januari 2019

17u38 0 Kortrijk Groen maakt zich zorgen over de aanvraag tot een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een ontsluitingsweg in het binnengebied. Het diende bezwaar in omdat het vreest dat het terrein op termijn een woonzone wordt. “De coalitie beloofde nochtans dat het de open ruimte niet meer verder zou aantasten.”

Het zogenaamde binnengebied is de grote niet-bebouwde zone tussen het Markebekepad en de achterzijde van het woonzorgcentrum De Ruyschaert en de Vrije Centrumschool in hartje Marke. “Tijdens de verkiezingscampagne waren alle partijen het helemaal met mekaar eens. Het binnengebied zou een open en groene ruimte blijven”, foetert gemeenteraadslid en lijsttrekker voor de partij Groen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen David Wemel. “Maar nu er een aanvraag tot een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een nieuwe weg op tafel ligt, is deze groene zone bedreigd en vrezen we dat de politici hun woord niet zullen houden. Als er daar een weg aangelegd wordt, dan staat het zo goed als vast dat er nadien ook huizen op deze gronden worden gebouwd. Voor onze partij is dat om verschillende redenen onaanvaardbaar en daarom dienen we bezwaar in.”

Leefbaarheid van het centrum

David Wemel verklaart zich nader. “De voorbije decennia is nagenoeg alles qua open ruimten in het centrum volgebouwd. En er staan nog tal van nieuwe woningen gepland. Voor de Kloosterstraat kan de komst van een nieuwe woonwijk nefast zijn voor de mobiliteit aangezien de straat nu al een lagere school, een woonzorgcentrum en een kinderdagverblijf telt. Ook de toename van appartementen zorgt voor bijkomende verkeersdruk. De leefbaarheid van het centrum staat op het spel.”

Wemel denkt ook aan de negatieve gevolgen voor het milieu als er effectief een woonwijk gebouwd wordt. “Het huidige binnengebied geldt als noodzakelijke buffer tegen de luchtvervuiling. Ook de geluidshinder die al behoorlijk groot is in Marke zou alleen maar toenemen. Bovendien wordt de hele zone op de kaart van ‘Geoloket Watertoets’ aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. Die percelen bebouwen lijkt ons dus niet aangewezen.”

“Desinformatie en pure larie”

Schepen van Bouwen, Wonen en stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester) is niet te spreken over de reactie van Groen. “Desinformatie en zelfs pure larie”, noemt hij het. “Iedereen weet dat wij de intentie hebben om het open groen in het binnengebied te vrijwaren. Maar er is nu eenmaal een officiële aanvraag van een aannemer en dat moeten wij behandelen volgens bepaalde procedures. Het openbaar onderzoek sluit op 16 januari af en een paar maanden daarna nemen we een beslissing op basis van de bezwaarschriften die ingediend werden. Maar ik kan iedereen al geruststellen: ook wij gaan als stadsbestuur niet akkoord met een ontsluitingsweg op de site. De oppositie maakt zich zorgen voor niets en ik betreur deze manier van aan politiek doen.”