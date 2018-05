Gratis vaten bier op Heuleplaats 05 mei 2018

02u29 1

De werken op Heuleplaats zijn na een jaar voorbij. Het nieuwe centrum met zone 30 heeft nu het uitzicht van een plein. Er is gekozen voor een rijweg in beton en een plein en voetpaden in betonklinkers. Er zijn verder zitbanken, groen, terrassen en twaalf shop & go-parkeerplaatsen op en rond de plaats. De zone tussen de Sint-Eutropiuskerk en Heuleplaats wordt betalend kortparkeren. Parking Lagae en Lecot blijven gratis langparkeren. Ook omliggende straten kregen een heraanleg. Fietssuggestiestroken zijn doorgetrokken tussen de Kortrijkse- en Heulsekasteelstraat. De werken kostten 3,2 miljoen euro. Even verderop wordt de Zeger van Heulestraat nog afgewerkt. De stad trakteert vanavond met gratis vaten bier. Er zijn vanaf 19 uur optredens van Seventy & Orange, The Fools en dj Dim. De opening door het stadsbestuur is om 20.30 uur. Er komen eind september aan de vier cafés op de plaats ook vier bronzen beelden. Breng vandaag en morgen tussen 14 en 17 uur je stem uit op je favoriete kunstenaar, in het kasteel. (LPS)