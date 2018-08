Gratis parkeren voor shoppers? 11 augustus 2018

Burgerpartij Kortrijk Vooruit, die winkelen aangenamer wil maken als ze mee aan zet is na de gemeenteraadsverkiezingen, lanceert enkele opvallende voorstellen. "Maak elke zaterdag twee bovengrondse parkings gratis: Broel aan de Damkaai en Mandela op het stadsdeel Weide", zeggen Geo Verstichel en Steven Caulier. "En voer op zaterdag een regime van maximaal vier uur ondergronds parkeren voor 1 euro in. We pleiten er verder voor om de shop & go-plaatsen (maximaal 30 minuten gratis parkeren, sensoren gaan na, nvdr.) uit te breiden tot een uur en tot 18 uur in plaats van 19 uur. Want om 18 uur gaan de meeste winkels al dicht. Daarna kan je gratis parkeren op shop & go-plaatsen. Wie dat allemaal zal betalen? De stad zal moeten investeren, maar het is het meer dan waard." (LPS)