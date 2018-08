Gras wil niet groeien in nieuw stadspark 09 augustus 2018

Het nieuwe ecologische stadspark van 2,5 hectare op het stadsdeel Kortrijk Weide, ter hoogte van de werf voor het nieuwe zwembad, lijkt eerder op een woestijn. Het gras werd er twee maanden geleden gezaaid, maar het wil maar niet groeien. En dat terwijl het nieuwe park eind volgende week geopend wordt. "De situatie is ons bekend", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "We hebben lang gewacht met zaaien omwille van de droogte, maar uiteindelijk bleef de regen nog langer uit na het zaaien in mei. De enige oplossing is geduld hebben. De opening komt niét in het gedrang. Alle geplande activiteiten vinden plaats. We vragen de mensen wel om dekentjes mee te brengen, zodat ze er toch comfortabel zitten. We voorzien ook stoeltjes en je kan ook zitten aan de vuurplaats en op de picknickbanken", aldus Bert Herrewyn. Het nieuwe stadspark opent op zondag 19 augustus, van 14 tot 17 uur. De vuurplaats krijgt een ludieke inhuldiging, er zijn lekkere hapjes en Koffiequeen zorgt voor koffie. Er zijn ook tal van activiteiten zoals een wandeling, het speuren naar waterdiertjes met Natuurpunt, workshops reuze meccano en vuurplaats en muziek met Phat Soul Foundation & Beatblender. Er wordt ook een cocktailbar voorzien. Info op de Facebookpagina Parkfeest Kortrijk Weide en op www.kortrijk.be/nieuws/parkfeest. (LPS)