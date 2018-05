Graffiti kleurt Grote Markt 05 mei 2018

Graffitispuiters namen de Grote Markt in de nacht van donderdag op vrijdag onder handen. Het gaat niet om vandalisme. Er is een opvallende rode bol te zien, die de vorm van het logo van Schouwburg Kortrijk heeft. De makers van MC Bullet, bestaande uit Jatse en Klaas Verschoore, vragen zo aandacht voor de seizoensopening. Wie als eerste wil ontdekken wat het cultuurcentrum volgend seizoen te bieden heeft, is op sinksenzaterdag 19 mei vanaf 15 uur welkom in de zaal van de stadsschouwburg op het Schouwburgplein, waar je enkele leuke primeurs te horen krijgt. Je kan nadien een brochure ophalen en een drankje nuttigen. De seizoensopening is gratis, maar inschrijven is verplicht: www.schouwburgkortrijk.be. (LPS)