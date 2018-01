Graanmarkt krijgt nieuw elan 14 FLATS ITALIAANSE SPECIAALZAAK VOLKSCAFÉ GERED PETER LANSSENS

02u50 0 Peter Lanssens Links zien we de werf waar residentie Da Gianni komt, met daarnaast volkscafé De 3 Moren en het hoekpand waar de Italiaanse speciaalzaak komt. Vlnr.: schepen Wout Maddens, Ilse Vandewiele van Eribo, Patrick Heleu van de bvba Between Brix en Nicolas Petruzzi en Sheila Naghdipour van Petruzzi. Kortrijk Een reeks projecten blaast de Graanmarkt nieuw leven in. Er komen vier nieuwe flats waar De Kaashalle zat. Gewezen café Africa Queens wordt omgebouwd tot een speciaalzaak met Italiaanse gerechten. Het vroegere restaurant Da Gianni wijkt voor een residentie met tien flats. Volkscafé De 3 Moren is gered.

Viersterrenhotel Damier gaf al het goeie voorbeeld op de Graanmarkt. Door Sprezza (Italiaans woord voor geoefende nonchalance) te openen. Dat is een cocktailbar met internationale uitstraling. Boven de horecazaak zijn vijftien stille hotelkamers ingericht. "De eigentijdse gevel met goudkleurige accenten is bovendien een eyecatcher", vindt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). Nog deze maand worden naast Sprezza de panden op de Graanmarkt 20 en 22 afgebroken, waar tot vijf jaar geleden winkel De Kaashalle zat.





repro Peter Lanssens Een toekomstbeeld van residentie Da Gianni.

Traiteur

Er komt daar een nieuwbouw met beneden een kantoor en op de vier verdiepingen telkens een flat. Het project van de bvba Between Brix, uitgetekend door architectenbureau Govaert & Vanhoutte, is in de zomer van 2019 instapklaar. "We geloven in de Graanmarkt, ook door de vernieuwing van de vlakbijgelegen stationsbuurt", zegt Patrick Heleu, zaakvoerder van de bvba Between Brix. "Want je hebt hier via de Graanmarkt veel passage tussen de stationsbuurt en de Grote Markt." De expressieve gevel van de nieuwbouw, met een mix van glas en lamellen, zal mooi aansluiten op de aanpalende cocktailbar Sprezza. Recht tegenover Sprezza krijgt gewezen café Africa Queens een nieuwe toekomst. Daar opent Petruzzi. Dat is een speciaalzaak-traiteur met typisch Italiaanse gerechten. "Met inbegrip ook van een winkel met luxeproducten zoals foie gras en truffels", zeggen zaakvoerders Sheila Naghdipour (23) en Nicolas Petruzzi (37) uit Marke. "Het gebouw wordt gestript en vernieuwd. We openen in het voorjaar van 2019. Dat is nog een tijdje, maar het moet helemaal top zijn. We geloven in Kortrijk. Het is een stad in beweging met een prima ondernemerschap en een bloeiende gemeenschap. De toekomst ligt hier", aldus het koppel. Ze hebben al een vestiging van Petruzzi in buurgemeente Moeskroen.





Residentie

Palend aan de toekomstige speciaalzaak neemt volkscafé De 3 Moren een nieuwe start. De nieuwe zaakvoerder communiceert hier later over. Het café, eigendom van brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem, heropent binnen enkele weken. Dan is er nog gewezen restaurant Da Gianni, gesloten sinds 2012. Het pand is gesloopt om plaats te ruimen voor een nieuwe residentie met tien flats en garages op het gelijkvloers.





Die nieuwe residentie, een project van Eribo uit Waregem, krijgt als eerbetoon de naam Da Gianni.





"Er zijn al zeven flats verkocht", zegt gedelegeerd bestuurder Ilse Vandewiele. "De flats zijn deze zomer instapklaar." De Graanmarkt is een belangrijke as tussen de Grote Markt en het vernieuwde muziekcentrum Track aan het Casino- en Conservatoriumplein, waar je onder meer ook al boekenhuis Theoria en de hippe eetbar Nude hebt.





3





3





3