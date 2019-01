Gouden hockeyspeler Arthur krijgt hulde in stadhuis Kortrijk is trots op jongste Red Lion, in 2020 volgen Olympische Spelen in Tokio Peter Lanssens

15 januari 2019

20u03 0 Kortrijk De Red Lions legden midden december Nederland over de knie op de WK-finale hockey in het Indiase Bhubaneswar. Dankzij de inzet ook van Kortrijkzaan Arthur De Sloover, met zijn 21 jaar de jongste Red Lion. Hij en zijn familie kregen vanavond hulde in het stadhuis: “Ik vind het speciaal.”

Arthur De Sloover kreeg vanavond symbolisch nóg een gouden medaille, in de trouwzaal van het historisch stadhuis. En ontving een handdoek uit handen van schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) omdat – dixit burgemeester Vincent Van Quickenborne – Arthur graag in een kamerjas rondloopt om zich te ontspannen. Dus kan een bijpassende handdoek wel van pas komen. Om maar te zeggen dat de sfeer relaxed was, op de hulde. “We zijn allemaal trots op Arthur”, stelde Van Quickenborne. “Kortrijk is een échte sportstad. Zo kreeg Arthur alle kansen in Saint-Georges (de koninklijke hockeyclub in Parc Saint-Georges in de Doorniksewijk, red.). Het was een voedingsbodem voor zijn verdere succes”, aldus de burgemeester.

Kortrijkzaan in hart en nieren

Arthur, die in het stadhuis ook een Kortrijk Cadeaubon van 75 euro kreeg voor zijn vriendin Emma Verstraete, dankte zijn ouders Nathalie Gerniers en Christophe De Sloover en zus Axelle: “Zij hebben een groot aandeel in mijn succes. Ik hoop om nog veel prijzen te halen en blijf voor de rest vooral bescheiden. Ik vind de persoonlijke hulde in het stadhuis in ieder geval heel speciaal. Ik woon tijdens de week in Antwerpen (Arthur volgt het derde jaar Toegepaste Economische Wetenschappen in Uantwerpen, red.), maar heb een sterke band met Kortrijk. Ik ben Kortrijkzaan in hart en nieren”, aldus Arthur De Sloover. De volgende droom? Met de Red Lions de Olympische Spelen in Tokio in 2020 winnen en de Kortrijkzanen zo nog meer kippenvel bezorgen.