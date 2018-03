Gouden Aap strikt kleinste dj 29 maart 2018

Café De Gouden Aap in de Doorniksestraat pakt uit met het feest Fooraap, om de start van de Paasfoor ludiek te vieren. Hoogtepunt op zaterdag 31 maart is een optreden vanTim Groetelaers (36) uit het Nederlandse Swolgen. De dwerg is met zijn 1,25 meter de kleinste dj van Europa.





De in Nederland en België veelgevraagde artiest komt naar De Gouden Aap als dj Timmie Tirol en zal vooral tiroler-volksmuziek draaien. Hij treedt op in een torentje met draaitafels en verlichting om boven zijn publiek uit te kijken en brengt ook vlaggetjes, ballonnen en confettishooters mee. Ambiance verzekerd.





"Het gratis optreden vat zaterdag rond 23 of 23.30 uur aan", zegt zaakvoerder Shaun Vanderplancke (27).





(LPS)