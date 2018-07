Gordelen tegen zeldzame ziekte 07 juli 2018

Kortrijk Gordelt op zondag 8 juli omvat deze keer naast een fietstocht ook een wandelparcours. Starten doe je tussen 7 en 12 uur aan het OC in Marke of op de Groeningekouter in Kortrijk, met mogelijkheid tot ontbijt. Je kan tussen verschillende afstanden kiezen. Deelnemen kost tussen 5 en 10 euro. Kinderen tot 14 jaar nemen gratis deel. De opbrengst gaat naar Cri-du-Chat. Dat is een organisatie die familiedagen financiert voor gezinnen die getroffen zijn door het Cri-du-Chat-syndroom. Het is een zeldzame aangeboren aandoening die door het ontbreken van een stukje erfelijk materiaal veroorzaakt wordt. Het brengt problemen met zich mee zoals een tragere groei, moeizaam bewegen, niet goed kunnen praten en een achterstand bij de verstandelijke ontwikkeling. Er zijn na Kortrijk Gordelt optredens van Ghost Rockers om 17 uur en Green Onions om 19 uur, op de Groeningekouter. Info: www.kortrijkgordelt.vlaanderen.