Goose treedt op Mandelaplein op ELEKTROROCKBAND GEEFT ER AFTRAP WARMSTE WEEK PETER LANSSENS

31 augustus 2018

02u36 0 Kortrijk Goose houdt op zaterdag 29 september de kick-off van de benefietactie Music for Life. Ze treden in eigen stad op het nieuwe Mandelaplein op. "We spelen thuis, het wordt fantastisch", zegt Dave Martijn op Studio Brussel.

Het is jaren geleden dat de populaire elektrorockband Goose in eigen stad optrad. De vorige keer was op 7 oktober 2011, goed voor 6.000 fans op een vol Schouwburgplein. Nu is er Goose Nonstop for Life op het nieuwe Nelson Mandelaplein op het stadsdeel Weide op zaterdag 29 september. Het is de kick-off van de Warmste Week van Music for Life. Dat is de jaarlijkse benefietactie van Studio Brussel en de VRT.





Nieuwe Kortrijk

Dat de bandleden van Goose in hun achtertuin Music for Life én het Mandelaplein openen, is geen toeval. Mickael Karkousse, Dave Martijn, Tom Coghe en Bert Libeert zijn goeie kennissen van Vincent Van Quickenborne, die fan is van het eerste uur. "Goose is de muzikale expressie van het nieuwe Kortrijk: trendsetten, swingen en gas geven", zegt de liberale burgemeester. "Met hun keuze voor een nieuwe opnamestudio in een oude autogarage vlak bij Weide tonen ze ook hun geloof in het enorme potentieel van onze stad."





Van Quickenborne verwijst zo naar de nieuwe thuishaven van Goose, in een gewezen fabriekspand in de Magdalenastraat. Goose had vroeger een repetitielokaal boven café Den Bras op het Stationsplein, maar zit nu in het karaktervolle pand, dat aan de typische magazijnen in Brooklyn in New York doet denken. De opbrengst van de ticketverkoop van Goose Nonstop for Life gaat integraal naar Artsen zonder Grenzen. "Die niet-gouvernementele hulporganisatie is wereldwijd actief en brengt een positieve boodschap, we kunnen ons daarin vinden", zegt gitarist Dave Martijn op Studio Brussel. "Het wordt een dubbel feest. We treden thuis op én openen een nieuw plein."





Dance Arena

Goose brengt op zaterdag 29 september (inter)nationale muzikale vrienden mee, om het feestje compleet te maken van 17 tot 2 uur. Wie die muzikale vrienden zijn, wordt later bekendgemaakt. Wie een ticket van 15 euro bemachtigt, kan de niet te missen optredens live volgen in een 'Dance Arena' op het Nelson Mandelaplein. Wie geen ticket kan bemachtigen, kan de optredens gratis volgen op een belevingszone met videoschermen en luidsprekers op het Mandelaplein. Studio Brussel zal live radio maken vanop het plein en zendt de Goose Nonstop show integraal uit.





10.000 mensen

Het nieuwe Nelson Mandelaplein in Kortrijk kan 10.000 mensen aan. Het is qua grootte vergelijkbaar met het Sint-Pietersplein in Gent. De mogelijkheden zijn enorm. De ticketverkoop start op maandag 3 september om 17 uur. Surf dan als de bliksem naar www.goosenonstop.com om er zeker bij te kunnen zijn.