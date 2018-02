Goochelaar Marcelino stelt tentoon 14 februari 2018

02u34 0

Marc Sergyssels, alias goochelaar Marcelino, stelt kunstwerken tentoon in café De Heerlijkheid in de Zeger van Heulestraat in Heule. De man van kunstenares Lydie Valcke toont er zijn eigen collectie van de voorbije twee jaar.





De Kortrijkzaan brengt er eigentijdse schilderijen en tekeningen op papier, doek en houten triplexplaten. Deels in zwart-wit, maar ook in felle kleuren. De belangstelling zal ongetwijfeld groot zijn, want Marcelino is een gekend man in Kortrijk. Zijn expo loopt tot en met 15 april in De Heerlijkheid, telkens op donderdag, vrijdag en zondag vanaf 17 uur en op zaterdag vanaf 19 uur.





(LPS)