Golfterrein, slimme parkings én onderhoudsrobots 07 september 2018

02u36 0 Kortrijk Team Burgemeester bezoekt momenteel alle 30.000 huizen in Kortrijk, om er een kaart met ideeën af te geven. Springen het meest in het oog: een golfterrein, slimme parkings én zelfrijdende onderhoudsrobots.

Team Burgemeester voert gesprekken voor een golfterrein met negen holes van zo'n dertig hectare, ergens tussen Kooigem en Sint-Denijs. Meer details worden voorlopig niet vrijgegeven. "Golf is niet meer elitair en zit in de lift, ons land telt 88 clubs en meer dan 65.000 spelers", zegt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld). "We gaan voor een democratische golfclub in Kortrijk, waar ook plaats is voor een start-to-golf-school waar iedereen welkom is. De private sector investeert. We hebben ook plannen om in 2019 een cricketterrein aan te leggen, achter sportcentrum Lange Munte. Kostprijs: 20.000 euro. Het is de tweede grootste sport ter wereld en we hebben met de Kortrijk United Cricket Club van Amer Hussain een topploeg in huis.





Team Burgemeester wil de 2.697 bovengrondse en betalende parkeerplaatsen in de binnenstad slim maken. "We voeren voor sommige een nieuw systeem in: tot 19 uur betalende plaatsen voor bezoekers, werknemers en shoppers en vanaf 19 uur plaatsen waar bewoners gratis parkeren", zegt kopvrouw Ruth Vandenberghe.





"Er zijn centen voor. De Vlaamse overheid maakte recent een subsidie vrij van 171.250 euro voor het parkeerbedrijf Kortrijk, om te investeren in 'Internet of Things'-toepassingen in de mobiliteitssector." Ook opmerkelijk: kopman Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vraagt aan het innovatiebedrijf Creax om de haalbaarheid van zelfrijdende robots te onderzoeken, die met een minimum aan geluid vegen, poetsen en onkruid verwijderen in straten en op pleinen. Dergelijke projecten zijn al uitgerold in Singapore en Oxford. "We zouden de eerste stad in Vlaanderen zijn met zo'n zelfrijdende onderhoudsrobots", zegt Van Quickenborne. (LPS)