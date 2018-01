Goedkoop sportzwemmen in nieuw bad 03u01 0

De tarieven voor het nieuwe zwembad op het stadsdeel Weide liggen vast. Wie er wil sportzwemmen, zeg maar baantjes trekken, betaalt 2,7 euro per beurt. Nieuw is dat sportzwemmers ook een 50-beurtenkaart van 99 euro kunnen kopen. Dan komt het neer op net geen 2 euro per beurt, wat toch een stuk goedkoper is dan 2,7 euro. Recreatief zwemmen kost 7,7 euro per beurt. Het nieuwe zwembad krijgt tien banen van 50 meter lang en tot 2 meter diep en een subtropisch recreatief deel. Het zwembad, met bouwheer en uitbater S&R Group uit Leuven, opent eind 2018 of begin 2019. S&R investeert 32 miljoen euro. De stad betaalt 1,6 miljoen euro per jaar tot 2048. Dat bedrag dekt ook onderhouds- en exploitatiekosten. (LPS)