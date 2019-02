Goed nieuws! AZ Groeninge werft 32 voltijdse medewerkers aan Peter Lanssens

14 februari 2019

17u31 0 Kortrijk Ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk ‘groeit’. Enkele cijfers voor 2018: 36.993 poortopnamen (4,6 procent of 1.618 meer dan in 2017), 1.815 bevallingen (6,9 procent of 117 meer dan in 2017) en 44.844 spoedgevallen (12,9 procent of 5.133 meer dan in 2017). “Om de duurzame groei te bestendigen, heeft de directie samen met de raad van bestuur beslist om in 2019 te investeren in 32 extra voltijdse medewerkers”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

“Er wordt tegelijk over gewaakt dat de begroting in evenwicht blijft. Geen evidentie in een sector die budgettair zwaar onder druk staat. Zo stijgt het volledige personeelsbestand van 1.968 voltijdse krachten in 2014 naar 2.098 voltijdse krachten in 2019. We zetten als vooruitstrevend (zieken)huis met al onze medewerkers op een gezonde toekomst in, met warme en deskundige zorg. We kijken uit naar de komst van onze nieuwe collega’s. Tot slot: uit een tevredenheidsenquête blijkt dat patiënten in 2018 duidelijk meer tevreden waren over onze zorg en onze artsen, medewerkers en vrijwilligers”, aldus Stefaan Lammertyn. Het jobaanbod raadplegen kan op www.azgroeninge.be/jobs.