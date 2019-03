Gloednieuwe Thaise foodtruck waait tegen viskar: koppel moet noodgedwongen twee maanden wegblijven van de markt Maxime Petit

16 maart 2019

13u44 0 Kortrijk Pech voor Steven Decock (48) en zijn vrouw Jittima Jae Ngswang (47) die hun drie weken oude foodtruck vorige week op de markt van Marke verwoest zagen door de storm. Zondag kunnen de klanten er nog eenmalig bestellingen ophalen maar dan moeten Steven en Jittima noodgedwongen twee maanden wegblijven van de markt.

Het koppel startte hun zaak Yummy Yummy Thai Food pas zes maanden geleden in Zwevegem. Ze koken Thais aan huis voor groepen en verzorgen ook Thaise maaltijden op kleine en grotere feesten. Sinds kort deden ze ook de markt van Marke. “Voor ons is die wekelijkse markt een ideaal uithangbord”, zegt Decock van Yummy Yummy. “We hadden op een korte periode al veel bereikt en pronkten sinds drie weken met een foodtruck. Maar vorige zondag liep het daarmee helemaal fout. Het was rond 11 uur toen ik een klant bestelde en er opeens een hevige rukwind ravage aanrichtte. De wind sloeg in de foodtruck en werd een paar meter verder gekatapulteerd tegen de viskar. Onze ‘remorque’ heeft daarbij onherstelbare schade opgelopen maar ik ben vooral blij dat er geen gewonden vielen. Dit had rampzalige gevolgen kunnen hebben.”

“Een nieuwe foodtruck kost 6000 euro maar gelukkig zijn we verzekerd. Al is het zeer vervelend dat die maar over twee maanden geleverd wordt, voor ons toch een behoorlijk lange termijn. We zijn tot dan technisch werkloos op de markt want wekelijks een tentje huren aan 75 euro is voor ons geen optie.”

Zondag staat Steven wel nog één keer op de markt van Marke in afwachting van de nieuwe aanhangwagen ergens in mei. Wie zaterdag nog telefonisch bestellingen doorgeeft, kan ze zondag tussen 10u en 12u ophalen. Het was chocolatier Nicolas Beugnies die een oproep lanceerde op Facebook met de boodschap: ‘Eet Thai & help ze’. “Er hebben al heel wat mensen gereageerd maar er kunnen gerust nog wat bestellingen bij”, besluit de onfortuinlijke zaakvoerder met een knipoog.

Meer info via de website: http://yummyyummythaifood.be of telefonisch: 0493/96.48.89