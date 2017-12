Glen De Boeck wil beter doen dan de marstabel van het Kortrijk-bestuur 02u44 8 Foto BELGA Glen De Boeck: "We kunnen thuis van iedereen winnen." Kortrijk "Het bestuur wou Nieuwjaar halen met twintig punten", weet Glen De Boeck. "Die twintig hebben we inmiddels, maar ik wil beter doen. We hebben nog twee kansen." De eerste is vanavond in Genk bij de nieuwe coach Philippe Clement, de andere komende woensdagavond bij de komst van Standard.

Toen De Boeck overnam van Yannis Anastasiou had KV Kortrijk elf punten en voelde het de hete adem van het laatstgeplaatste Eupen dicht in de nek. "We moeten de winterstop kunnen ingaan met twintig punten", liet voorzitter Allyns toen optekenen. De Boeck had naast twee bekerwedstrijden nog zeven competitiematchen om dat te realiseren. Drie uit: naar Anderlecht, Gent en Genk, vier thuis. De uitmatchen brachten nog niets op, daar kan alleen vanavond nog iets aan worden gedaan, maar de drie al gespeelde thuismatchen tegen STVV, Beveren en Mechelen werden allen gewonnen. En hoe.





Vandaar dat de coach met vertrouwen vooruit kijkt. "Als we het goed aanpakken, kunnen we thuis van iedereen winnen", zegt hij.





Maar de verre trip naar Genk geeft hij ook niet zomaar weg. "Of daar een nieuwe trainer is, dat is voor ons geen item. Ik heb Genk gezien tegen Charleroi: ze hebben er niet voor niets een punt gehaald. Hoewel ze veel geblesseerden hebben, is er zeker nog veel kwaliteit in die ploeg. Ik verwacht een moeilijke tegenstander, maar we moeten naar onszelf kijken en een stap extra vooruitzetten om een goeie wedstrijd te spelen."





Verplaatsing

Dat KVK op Eupen na het slechtste puntenaantal op verplaatsing heeft, houdt De Boeck niet bezig. "We moeten proberen een zelfde gelaat te tonen uit als thuis", zegt hij. "In Anderlecht hebben we na de rust ook goede periodes gehad en in Gent was de tweede helft voor ons. Daarom moeten we er voor gaan om vanaf de eerste minuut goed in de wedstrijd te zitten en niets weg te geven."





En of KVK tijdens de wintermercato het team zal versterken? "Als er opportuniteiten zijn, zullen we die grijpen, maar ik ben heel tevreden van de groep die ik heb", zegt de coach. (ESK)