Glazen deur Cybo stukgeslagen na België-Japan 05 juli 2018

Na de voetbalwedstrijd tussen de Rode Duivels en Japan is maandagnacht een glazen toegangsdeur van taverne Cybo uit Kortrijk met een flesje Desperados stuk geslagen. Uitbater Jurgen hoopt van passanten of getuigen nog te weten te komen wie verantwoordelijk is voor de schade aan zijn zaak op de hoek van de Burgemeester Reynaertstraat en de Sint-Jorisstraat. Hij diende ook klacht in bij de politie. (LSI)