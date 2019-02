Giovanny Saelens nieuwe voorzitter Jong N-VA 1302 Peter Lanssens

13 februari 2019

13u55 0 Kortrijk Giovanny Saelens (27) is verkozen tot voorzitter van Jong N-VA 1302. Dat is de overkoepelende jongerenafdeling van N-VA in Kortrijk, Harelbeke, Kuurne en Zwevegem. Saelens is nu nog commercieel ‘controller’ bij Roularta Media Group. De Heulenaar werkt vanaf mei op het kabinet van N-VA in Kortrijk, als raadgever van schepenen Axel Ronse en Kelly Detavernier.

“Steeds meer jongeren interesseren zich in politiek, onze partij verwelkomt alsmaar meer leden”, stelt hij. “Onze jongerenafdeling biedt hen een forum en een mogelijkheid om die eerste politieke stappen te zetten. Ik wil nog meer nieuwe leden werven”, aldus Giovanny Saelens. Hij volgt Roeland Houttekiet (25) uit Harelbeke op. “Roeland zette de jongerenwerking van N-VA op de kaart in onze regio”, zegt Giovanny Saelens. “Ik bedank hem en wens Roeland veel succes als kandidaat-voorzitter van N-VA in Harelbeke”, besluit Saelens. Tot slot: Gilles Verriest uit Aalbeke is nu secretaris van Jong N-VA 1302. Davy Maes uit Kortrijk blijft ondervoorzitter.